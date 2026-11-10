ЦУР Удмуртии опроверг сообщение о мешках с «опасным веществом» в подвале Ижевска

В социальных сетях и СМИ Удмуртии начали распространять информацию о том, что в подвале одного из домов Ижевска якобы обнаружены мешки с опасным веществом. В Центре управления регионом (ЦУР) республики опровергли эти данные, сообщил udm-info.ru.

Один из таких постов появился в комментариях под публикацией телеграм-канала Udm-info. Автор прислал ссылку на материал, в котором утверждалось, что в регионе проходят мероприятия по предотвращению «террористических угроз» и поиску «диверсионно-разведывательных групп».

Поводом для таких действий, по версии распространителей, стала находка: в подвале якобы нашли восемь мешков с неизвестным веществом, похожим на селитру, а также некое электронное устройство. Чтобы усилить эффект, авторы добавили сообщения о подозрительных предметах на крышах зданий и в лесных массивах, которые, по их словам, напоминали оружие и взрывчатку. Для убедительности пост сопроводили фотографией нескольких мешков в неизвестном помещении.

Udm-info обратилось за разъяснениями в ЦУР региона. Там заявили, что информация не соответствует действительности и представляет собой очередной вброс, цель которого — посеять панику среди жителей.

«Подобные сообщения — классический образец фейка, рассчитанного на панику. В тексте нет ни конкретного региона, ни ссылок на источник данных и фотографий, а сам канал уже неоднократно распространял недостоверную информацию. Использование тревожных предположений и анонимных отсылок — характерный признак информационного вброса. Для этого используют уязвимую тему для общества, надеясь на необдуманный пересыл сообщений. Самое главное здесь — критически относится к информации и перепроверять её в официальных источниках», — прокомментировала руководитель Цегнтар управления регионом Татьяна Шумихина.

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