Российские голкиперы стали главным звездами матча в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов одолели «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2. Первой и второй звездами матча стали российские голкиперы команд Ярослав Аскаров и Илья Сорокин.

В этой игре у обоих вратарей было много работы. Аскаров отразил 30 бросков из 32, а Сорокин — 37 из 39. При этом голкипер «Сан-Хосе» выиграл длинную серию буллитов.

Российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился в матче голевой передачей — восьмой в сезоне. Гол с его участием получился курьезным. Тайлер Тоффоли добивал после броска Орлова, с которым Сорокин справился, — шайба угодила в лицо защитнику «Айлендерс» и отскочила в ворота.

Ранее стало известно, что нападающий «Рейнджерс» Павел Дорофеев стал худшим по полезности в НХЛ.