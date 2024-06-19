Более 360 административных дел возбудили в Подмосковье в рамках «Антимусорного рейда»

Триста шестьдесят одно административное дело возбудили в Подмосковье в рамках «Антимусорного рейда», который ежегодно проводится в лесах. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Мероприятие стартует 8 апреля. В этом году с момента его старта в лесах выявили 361 нарушение. Было составлено 130 протоколов. Больше всего нарушений выявили в Дмитровском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах.

В июне возбудили 236 административных дел, по которым составили 83 протокола.

Во всех случаях нарушителями оказались простые жители, отметили в ведомстве.