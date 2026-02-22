«Черное море снова выносит мазут». Новые загрязнения обнаружены в трех локациях от Анапы до Витязево

Разгулявшаяся стихия всколыхнула донные отложения у берегов Анапы, вернув к жизни проблему старых загрязнений. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сильный шторм поднял со дна моря ранее осевшие массы мазута, выбросив их на прибрежную полосу.

В ходе планового мониторинга береговой линии загрязнения были выявлены сразу на нескольких участках. Следы нефтепродуктов обнаружили на трёх отрезках побережья, протянувшихся от центрального пляжа Анапы в сторону пляжа «Тортуга», расположенного в селе Витязево.

Их обнаружили во время ежедневного мониторинга береговой полосы на трех участках от центрального пляжа Анапы до пляжа "Тортуга" с. Витязево, говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, не обошла стороной проблема и соседний Темрюкский район. Небольшие фракции нефтепродуктов были зафиксированы в районе поселка Веселовка. В настоящий момент на всех загрязненных территориях организованы работы по очистке: специалисты и волонтеры приводят в порядок береговую линию, пострадавшую от последствий непогоды.

Ранее профессор Сердитова оценила безопасность купания в Черном море летом 2026 года.