«Не музей, а жилое пространство». В Совфеде предложили возродить ленинские комнаты

В Совфеде выступили с инициативой восстановить ленинские комнаты в учебных заведениях и на производственных предприятиях.

Как считает член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов, данные пространства необходимо создавать заново не в качестве музейных экспозиций, а в «обновленном и современном формате». В советскую эпоху подобные уголки служили центрами притяжения, где органично сочетались просвещение, воспитательный процесс и досуг.

Данный формат, отметил он, не исчез полностью в армейской среде. Осовремененные ленинские комнаты до сих пор существуют в воинских подразделениях и даже в полевых лагерях, способствуя формированию ценностных ориентиров и поддержанию боевого духа.

«Если государство не работает с исторической памятью — за него это сделают другие, но уже в чужих интересах», — подчеркнул парламентарий.

По его убеждению, на фоне попыток исказить историю и вытеснить национальную культурную повестку такие форматы вновь становятся актуальными. Конкретных путей реализации идеи сенатор пока не обозначил, однако отметил, что проект обязан учитывать современные условия и запросы молодежи. Скорее всего, данное предложение будет прорабатываться совместно с Министерством просвещения и профсоюзными организациями.

Ранее сообщалось о том, что мавзолей Ленина и некрополь на Красной площади закрывают до середины мая.