Компании из Домодедово придется заплатить за нарушение Водного кодекса

В Минэкологии Подмосковья рассказали, что компанию ранее уличили в самовольном заключении реки в коллектор и размещении в водоохранной зоне грунтов. Представители компании пояснили, что незаконные работы были проведены, для обустройства проезда через Городянку к земельному участку, на котором расположен завод по производству асфальта.

Выяснилось, что площадка отсыпалась техногенным грунтом и разнообразными строительными отходами. Рассчитанная сумма ущерба составила шестнадцать с половиной миллионов рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что одна из задач, которые стоят перед правительством региона, состоит в том, чтобы своевременно реагировать на все важные процессы.