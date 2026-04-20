«Кошмар». В центре Хабаровска обнаружили груду мертвой рыбы и черепаху

В Хабаровске местные жители наткнулись на жуткое зрелище — прямо рядом с пешеходной зоной в городском парке культуры и отдыха «Северный» лежала груда мертвой рыбы, а среди туш обнаружилась также черепаха. Снимками шокирующей находки поделился телеграм-канал Amur Mash.

Неподалеку от этой кучи с погибшими обитателями водоемов находятся пруды, где как раз обитают караси и черепахи. В сообщении уточняется, что на зимний период часть этих водоемов осушают.

Скорее всего, еще осенью перед проведением этой процедуры спасти удалось далеко не всех живых существ из прудов. А проблему с ненужными рыбами и черепахами, по всей видимости, решили самым простым способом — их попросту выбросили под ближайшие деревья.

