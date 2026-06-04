Чечевица против холестерина: диетолог Макиша назвала доступный суперфуд для сосудов и кишечника

Заморский суперфуд дорог и не всегда доступен. А вот в обычной чечевице, которая стоит копейки, скрывается настоящая сила. Диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы назвали эту бобовую культуру лучшим другом сосудов и кишечника. Она снижает «плохой» холестерин, повышает «хороший» и защищает сердце. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-диетолог Марина Макиша заявила, что чечевица — это самый настоящий суперфуд для всех, кто хочет иметь здоровые сосуды и наладить работу кишечника. По ее словам, продукт эффективно снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и одновременно повышает «хороший» (ЛПВП). Благодаря этому регулярное употребление чечевицы уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Реабилитолог Сергей Агапкин добавил, что чечевица богата растительным белком, который также укрепляет сосудистую стенку. А диетолог Макиша подчеркнула: в чечевице содержится огромное количество клетчатки. Если человек съедает дневную норму клетчатки (25–30 граммов), его пищеварительная система работает как часы. Чечевица помогает мягко и естественно решить проблему запоров и улучшить микробиом.

Чечевица — доступный продукт, который есть в любом магазине. Она не требует замачивания, быстро готовится (15–20 минут) и прекрасно сочетается с овощами, мясом и специями. Добавьте ее в суп, салат или гарнир — и ваши сосуды скажут спасибо.

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