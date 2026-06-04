Тайны Балтики: у берегов Калининградской области нашли три неизвестных затонувших судна

Балтийское море хранит немало секретов. У берегов Калининградской области экспедиция Института океанологии РАН обнаружила сразу три неизвестных затонувших судна. Длина одного из них — около 15 метров, другого — 40, а третьего — все 70. Теперь ученым предстоит выяснить их происхождение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фонд «Люди моря» сообщил о результатах экспедиции, организованной Институтом океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Исследования проводились с борта научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров». Ученые использовали современный многолучевой эхолот, который позволил выполнить площадную съемку рельефа дна. Итог — три ранее неизвестных корабля, покоящихся на дне Балтики. Их размеры впечатляют: 15, 40 и 70 метров в длину.

Исполнительный директор фонда «Люди моря» Анна Радькова отметила, что подводное наследие региона огромно и до сих пор содержит множество необследованных объектов. Теперь специалистам предстоит идентифицировать находки: возможно, это затонувшие в разные эпохи торговые суда, рыбацкие шхуны или даже военные корабли. Балтийское море скрывает десятки кораблекрушений, и каждое такое открытие — новая страница истории.

Экспедиция продолжается. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут не только опознать суда, но и узнать обстоятельства их гибели.

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