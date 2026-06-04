Не шути с чужой мамой: в США женщина погналась за вором с арбалетом, чтобы вернуть украденные деньги

Жители американского города Омаха стали свидетелями необычной охоты. Женщина с арбалетом бегала по кварталу, выслеживая мужчину, который украл деньги у ее матери. Полиция арестовала «охотницу» за незаконное хранение оружия. Вор скрылся — его пока не нашли. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вечером 1 июня в полицию Омахи (штат Небраска) поступил тревожный звонок от местных жителей. Они сообщили, что на улицах района 108-й улицы и Реддик-авеню бегает женщина с арбалетом. Патрульные прибыли на место и обнаружили подозреваемую перед жилым зданием — оружие лежало у ее ног. На вопрос полицейских она честно ответила: какой-то мужчина украл деньги у ее матери, и она взяла арбалет, чтобы догнать вора и заставить вернуть похищенное.

Женщину арестовали. Ей предъявили обвинение в хранении оружия. Полиция не оценила благородный порыв: арбалет, даже если он не огнестрел, считается оружием, а его ношение в публичном месте без разрешения — нарушение. Вора, укравшего деньги, пока не нашли. Так что мать осталась без денег, а дочь заработала уголовное дело. Месть не удалась, правосудие не восторжествовало, а арбалет конфисковали.

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