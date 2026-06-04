От подъездов до газонов: председатель Совета депутатов оценил преображение двора в Ивантеевке

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула вместе с заместителем Николаем Михайлиным проинспектировали ход комплексного благоустройства дворовой территории в Ивантеевке — на улицах Богданова, Щорса и Победы. Этот объект стал самым крупным из 24 дворов, которые приводят в порядок в округе в этом году. Подрядчик работает с середины мая, готовность уже превысила треть от всего объема.

Подрядная организация приступила к задачам 13 мая. Через три недели готовность объекта достигла 37%. Впереди — масштабные работы: предстоит обновить более 5 тысяч квадратных метров территории. В рамках проекта отремонтируют внутридворовые проезды и тротуары, обустроят дополнительные парковочные пространства, приведут в порядок входные группы подъездов. Также запланировано озеленение и модернизация детской игровой зоны площадью 150 квадратных метров.

Николай Михайлин отметил, что это самый крупный объект среди всех 24 дворовых территорий, благоустраиваемых в округе в этом году. Местные жители, по его словам, уже оценили старт работ и с нетерпением ждут финала.

Артем Садула подчеркнул комплексный характер проекта: преображаются сразу несколько дворов, что создает единую комфортную и безопасную среду для жителей всех возрастов. По контракту завершение благоустройства запланировано на вторую половину лета. Депутаты намерены держать на контроле соблюдение сроков и качество на каждом этапе.