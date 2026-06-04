Мыло и мочалка — враги зрелой кожи: дерматолог объяснила новый тренд в уходе после 40
Врач Журова из Подмосковья: от мытья мылом увеличивается жирность кожи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
С детства многих учили: чистая кожа — это кожа, скрипящая от мыла. Но современная косметология утверждает обратное. Женщины после 40 в Подмосковье массово пересматривают подход к очищению, отказываясь от жестких мочалок и щелочного мыла. Врач-дерматолог из Подольска Инга Журова в беседе с REGIONS объяснила, почему агрессивное умывание убивает защитный слой кожи и ускоряет старение.
Что такое микробиом кожи и зачем его беречь
На поверхности кожи живет огромное количество микроорганизмов — бактерий, грибков, вирусов. Это целая экосистема, которую называют микробиомом. Она защищает кожу от вредных бактерий, участвует в обновлении клеток и помогает удерживать влагу.
Агрессивные средства (обычное мыло, жесткие мочалки, скрабы) нарушают этот баланс. Полезные бактерии погибают, защитный слой разрушается. После 40 лет проблема усугубляется: выработка кожного сала снижается, липидный барьер истончается.
«Микробиом кожи — это как невидимый плащ, который защищает нас каждый день. Когда мы агрессивно моемся, мы этот плащ сдираем. Кожа остается голой и беззащитной», — говорит Инга Журова.
Почему мыло и мочалка — зло для зрелой кожи
У мыла pH 9-11, у здоровой кожи — 4.5-5.5. Щелочь разрушает защитный слой, вызывая сухость, шелушение и парадоксальный жирный блеск. У женщин после 45 это ведет к куперозу и ранним морщинам.
Что пришло на смену
Пробиотики и пребиотики поддерживают микробиом кожи, не убивая его. Для зрелой кожи подходят мягкие гели и пенки с pH около 5.5.
Как правильно очищать кожу после 40
Четыре этапа: демакияж, умывание пенкой без SLS, тонизирование, увлажнение. Умываться только теплой водой, лицо не тереть, а промокать салфеткой.
Что искать в средствах
Нужны церамиды, гиалуроновая кислота, пантенол, пребиотики. Избегать SLS, спирта и отдушек.
Как часто и главные ошибки
Утром — вода или легкая пенка, вечером — двухэтапное очищение. Ошибки: горячая вода, мочалка, растирание полотенцем, пропуск тоника.
Как восстановить кожу
Сменить очищение на мягкую пенку, добавить сыворотку с керамидами и крем с пантенолом, защищаться от солнца. Срок восстановления — от двух недель. Кожа не кухонная утварь, драить ее нельзя.