С детства многих учили: чистая кожа — это кожа, скрипящая от мыла. Но современная косметология утверждает обратное. Женщины после 40 в Подмосковье массово пересматривают подход к очищению, отказываясь от жестких мочалок и щелочного мыла. Врач-дерматолог из Подольска Инга Журова в беседе с REGIONS объяснила, почему агрессивное умывание убивает защитный слой кожи и ускоряет старение.

Что такое микробиом кожи и зачем его беречь

На поверхности кожи живет огромное количество микроорганизмов — бактерий, грибков, вирусов. Это целая экосистема, которую называют микробиомом. Она защищает кожу от вредных бактерий, участвует в обновлении клеток и помогает удерживать влагу.

Агрессивные средства (обычное мыло, жесткие мочалки, скрабы) нарушают этот баланс. Полезные бактерии погибают, защитный слой разрушается. После 40 лет проблема усугубляется: выработка кожного сала снижается, липидный барьер истончается.

«Микробиом кожи — это как невидимый плащ, который защищает нас каждый день. Когда мы агрессивно моемся, мы этот плащ сдираем. Кожа остается голой и беззащитной», — говорит Инга Журова.

Почему мыло и мочалка — зло для зрелой кожи

У мыла pH 9-11, у здоровой кожи — 4.5-5.5. Щелочь разрушает защитный слой, вызывая сухость, шелушение и парадоксальный жирный блеск. У женщин после 45 это ведет к куперозу и ранним морщинам.

Что пришло на смену

Пробиотики и пребиотики поддерживают микробиом кожи, не убивая его. Для зрелой кожи подходят мягкие гели и пенки с pH около 5.5.

Как правильно очищать кожу после 40

Четыре этапа: демакияж, умывание пенкой без SLS, тонизирование, увлажнение. Умываться только теплой водой, лицо не тереть, а промокать салфеткой.

Что искать в средствах

Нужны церамиды, гиалуроновая кислота, пантенол, пребиотики. Избегать SLS, спирта и отдушек.

Как часто и главные ошибки

Утром — вода или легкая пенка, вечером — двухэтапное очищение. Ошибки: горячая вода, мочалка, растирание полотенцем, пропуск тоника.

Как восстановить кожу

Сменить очищение на мягкую пенку, добавить сыворотку с керамидами и крем с пантенолом, защищаться от солнца. Срок восстановления — от двух недель. Кожа не кухонная утварь, драить ее нельзя.