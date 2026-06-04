Листовой салат опаснее сырой курицы: названа скрытая угроза «полезного обеда»

Салатные листья и зелень в пакетах давно стали символом здорового питания. Однако эти продукты относятся к категории повышенного микробиологического риска. Кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и даже норовирусы — вот что может скрываться под этикеткой «готово к употреблению». Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему листовая зелень опаснее многих других продуктов и как защитить себя от инфекции.

Главная проблема зелени в том, что ее едят сырой — без термической обработки, которая убивает бактерии. Как объяснила врач, источником загрязнения могут стать почва, вода для полива, удобрения, а также оборудование и упаковка на производстве. Листья имеют большую поверхность и неровности, где задерживаются микробы, а при нарезке выделяется сок — идеальная среда для их размножения.

Маркировка «готов к употреблению» означает, что продукт прошел промышленную мойку, но полностью исключить наличие микроорганизмов невозможно. Специалист советует обязательно мыть зелень дома под проточной холодной водой, аккуратно разделяя листья. Мыло и уксус использовать не рекомендуется. После вскрытия упаковки салат лучше съесть как можно быстрее.

Особенно осторожными с покупной зеленью нужно быть беременным, детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, включая пациентов после химиотерапии, трансплантации органов или принимающих иммуносупрессивные препараты. Даже легкая кишечная инфекция для них может обернуться серьезными осложнениями.

При выборе зелени в магазине стоит отказаться от покупки, если внутри пакета избыточная влага или конденсат, упаковка вздута или повреждена, листья потемнели, стали скользкими или увядшими, а также если чувствуется неприятный запах. Важно проверять срок годности и соблюдать температурный режим хранения.

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».