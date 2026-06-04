Анализы и прививки перед отпуском в Азию: скрытые инфекции, о которых забывают туристы

Тысячи россиян отправляются летом в Таиланд, Вьетнам, Индонезию и другие страны Азии. Но экзотическая кухня, жаркий климат и насекомые могут таить серьезные риски — от гепатита А до лихорадки Денге. Врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какие прививки нужно сделать перед поездкой и как избежать заражения.

Подготовку к путешествию стоит начинать не со сбора чемодана, а с проверки прививочного статуса. По словам эксперта, многие туристы вспоминают о вакцинации за несколько дней до вылета, но так не работает. Некоторым вакцинам нужно время для формирования иммунитета, поэтому делать их нужно минимум за месяц до поездки.

Перечень необходимых прививок зависит от страны, но есть универсальные рекомендации. Гепатит А — одна из самых распространенных инфекций среди туристов. В списке также лихорадка денге, которую переносят комары, распространена в Таиланде, Вьетнаме и Индонезии.

Также в некоторых регионах Азии сохраняется риск заражения малярией, вирусом Зика и японским энцефалитом.

Отдельную угрозу представляют кишечные инфекции: сальмонеллез, дизентерия, пищевые токсикоинфекции.

Подробнее о том, как правильно подготовиться к поездке, читайте в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».