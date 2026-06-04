Колбаса и бекон бьют по мозгу: ученые выяснили, что переработанное красное мясо повышает риск инсульта

Любите колбасу, бекон и сосиски? Ученые из Китая предупреждают: переработанное красное мясо повышает риск инсульта на 12 процентов. А привычное красное мясо (свинина, говядина) добавляет 5 процентов риска. Вывод сделан на основе анализа данных 1,29 миллиона человек и более 26 тысяч случаев инсульта. Полностью отказываться от мяса не надо, но ограничить — стоит. Об этом сообщает Lenta.ru.

Международная команда исследователей опубликовала результаты крупного мета-анализа. Ученые изучили 15 проспективных исследований с участием более 1,29 миллиона человек. За время наблюдений зафиксировано свыше 26 тысяч инсультов. Оказалось, что у людей, потреблявших больше красного мяса, риск столкнуться с инсультом был на 5% выше, чем у тех, кто ел его реже.

Особенно опасным оказалось переработанное красное мясо: колбасы, сосиски, бекон, ветчина. В этой группе риск инсульта возрастал уже на 12%. Причем связь была сильнее для ишемического инсульта (нарушение кровоснабжения мозга). А вот для непереработанного красного мяса и геморрагического инсульта убедительных доказательств ученые не нашли. Тем не менее, общая тенденция ясна: чем больше в рационе красного мяса, особенно обработанного, тем выше нагрузка на сосуды.

Авторы работы не призывают отказываться от мяса полностью. Но советуют ограничить потребление переработанных продуктов и соблюдать умеренность.

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