Картошка фри и кола от мигрени: профессор предупредил об опасности популярного лайфхака

В интернете набирает популярность необычный «народный рецепт» от мигрени: съесть картошку фри и запить колой. Профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Алексей Данилов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал этот метод опасной иллюзией и баловством.

Кофеин в коле сужает сосуды, соль восполняет баланс электролитов, углеводы поднимает уровень сахара. Теоретически компоненты фастфуда действительно влияют на самочувствие, но, по словам Алексея Данилова, эти разрозненные факты нельзя возводить в метод лечения.

«Надо перейти от этой надежды, что сейчас появится что-то неожиданное, простое и новое, что поможет нам от всех тягот судьбы. Эта идея про картошку фри — спекуляция. Кофеин может помочь, а в некоторых случаях сам вызывает головную боль», — пояснил эксперт.

Врач подчеркнул: лечиться фастфудом — опасная иллюзия. Лучшая профилактика мигрени — прогулки по лесу в тишине без телефона. Если приступ уже начался, нужно уйти в темное прохладное помещение, лечь и закрыть глаза. При первых симптомах принимают специальные препараты из группы триптанов.

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».