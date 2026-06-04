Дмитрий Григоренко: в Подмосковье технологии искусственного интеллекта стали частью повседневной жизни

Заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ посетил стенд Подмосковья. Там ему представили цифровые проекты, которые реализуются в регионе.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, с 2023 года лучшие практики по искусственному интеллекту собирают на платформе «Цифровой регион». Сейчас там представлено 441 решение на основе технологии ИИ из 62 регионов, а также более 320 цифровых решений из Подмосковья.

«Цифровая трансформация для нас — не дань моде, а системная вдумчивая работа, которая помогает повышать эффективность в госуправлении и ключевых отраслях, высвобождать ресурсы, улучшать качество востребованных услуг и сервисов. В рамках профильной комиссии Госсовета мы постоянно общаемся с региональными командами и признательны президенту, федеральному правительству за поддержку наших инициатив, внимательное отношение ко всему, что сопровождает цифровизацию и внедрение технологий ИИ», — сказал губернатор.

Он отметил, что в Подмосковье ИИ используется в самых разных сферах. В общей сложности в регионе внедрили 67 проектов по 8 направлениям. В 2026 году добавят еще 16. Общий экономический эффект составил более 3,2 млрд рублей.

«В Московской области технологии искусственного интеллекта уже стали частью повседневной жизни. ИИ помогает врачам и пациентам, сокращает сроки предоставления социальных услуг, а также облегчает работу педагогов при проверке домашних заданий. Практические результаты показывают, что инновационные решения способны не только повышать эффективность процессов, но и улучшать качество жизни людей», — отметил Григоренко.

В образовании в Подмосковье внедрили «Цифровой помощник учителя», который анализирует рукописный текст — сочинения, диктанты, изложения. Время проверки одной работы сократилось с 5 минут до 20 секунд. С 1 сентября запустят приложение «Предшкола», где будут представлены расписание, посещаемость, меню, фотоотчеты и цифровое портфолио детей.

В здравоохранении пользователи приложения «Добродел Здоровье» могут с помощью ИИ расшифровывать анализы. «Навигатор строительства» помогает с заявлениями по земельным вопросам. В ЖКХ запустят единую систему онлайн-мониторинга ВЗУ для ресурсоснабжающих организаций. Это позволит на 20% быстрее реагировать на аварийные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах использования ИИ в управлении.