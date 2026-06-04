Синоптик раскрыл дату, когда в Подмосковье ударит 30-градусная жара

Предстоящие выходные в Московской области обещают стать почти идеальными для летнего отдыха. После кратковременных дождей в пятницу регион окажется под влиянием устойчивого антициклона. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, когда воздух прогреется до +28 градусов и стоит ли ждать осадков.

В пятницу, 5 июня, погода будет еще неустойчивой. Ночью возможен туман, днем в Москве и области ожидается +23…+25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах не исключены грозы.

«Выходные порадуют жителей региона по-настоящему летней погодой. Дождей практически не будет, а температура приблизится к отметке +28 градусов», — отметил Александр Ильин.

В субботу ситуация заметно улучшится. Ночью +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26. Осадков не прогнозируется, небо будет малооблачным.

Самым теплым днем станет воскресенье, 7 июня. Температура в Московской области повысится до +23…+28 градусов, в столице — до +27. Сохранится небольшая облачность и слабый восточный ветер.

В начале новой недели жара продолжит набирать обороты. Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».