Не те подкормки, неправильный полив: главные ошибки при выращивании баклажанов в Подмосковье

Баклажаны считаются самой капризной культурой среди пасленовых. Они боятся холода, переливов и резких перепадов температур. Садовод Екатерина Рассадина в беседе с REGIONS объяснила, как правильно ухаживать за баклажанами после высадки, чем их поливать и подкармливать, чтобы получить богатый урожай.

Когда высаживать баклажаны

Главная ошибка — спешка. В открытый грунт рассаду высаживают после угрозы заморозков. В теплицу — на 2-3 недели раньше.

«Баклажан — самая теплолюбивая культура. Если томаты еще могут пережить похолодание, то баклажаны реагируют на него очень болезненно. При температуре ниже +12 градусов они почти перестают развиваться», — объяснила Рассадина.

Чем поливать после посадки

Первые несколько дней после высадки растения не тревожат лишним поливом, если почва была хорошо увлажнена при посадке.

По словам эксперта, заливать баклажаны нельзя — они любят влажную, но не болотистую землю. От избытка воды корни страдают от нехватки кислорода. Поливают только теплой водой, прогретой на солнце. Холодная вода из скважины вызывает стресс и замедляет рост. В жаркую погоду достаточно 1-2 поливов в неделю.

Чем подкормить для хорошего урожая

После укоренения и начала активного роста наступает время первой подкормки. На этом этапе баклажанам нужен азот: настой коровяка, травяной настой или комплексные удобрения. Но перекармливать нельзя — иначе листья пойдут в ущерб плодам.

Во время цветения и образования завязей требуются фосфор и калий. Помогают зольные настои, монофосфат калия и специальные удобрения для пасленовых.

Нужно ли формировать куст

В климате Подмосковья формировка помогает вырастить более крупные плоды. Как советует садовод, удаляют нижние листья до первой развилки и слабые боковые побеги. Тогда растение направляет силы на урожай, а не на лишнюю зелень. Высокорослые сорта желательно подвязывать к опоре, иначе стебли могут ломаться под тяжестью плодов.

Почему опадают цветки и завязи

Одна из самых частых проблем — осыпание цветков. Причины: перепады температуры, недостаток влаги или питания. Если днем в теплице под сорок градусов, а ночью резко холодает, растение испытывает стресс и сбрасывает завязи. Поэтому теплицу нужно регулярно проветривать.