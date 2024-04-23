Подмосковные ветеринары спасли сову с переломом крыла

Специалисты станции по борьбе с болезнями животных по городским округам Ступино и Чехов ГБУВ МО «Терветуправление №5» спасли сову с переломом крыла. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За помощью ветеринаров обратились жители Ступино. Они рассказали, что возле жилого дома сидит сова, которой не удается взлететь.

Специалисты выехали на место и поймали птицу. Ей оказалась сова вида серая неясыть. Ветеринары осмотрели птицу, пришли к выводу, что у нее сломано левое крыло, и отвезли ее в клинику.

В клинике пернатой пациентке сделали рентген, который подтвердил перелом плечевой кости с смещением. Сову решили прооперировать для репозиции костей и их фиксации в правильном положении.

Операция прошла успешно. Птица, которую назвали Буклей, восстановилась и была выпущена в естественную среду обитания.