Прокуратура проверила информацию о размещении отходов нефтепродуктов на участке в Ступино
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Городская прокуратура Ступино организовала проверку информации о том, что на одном из земельных участков в муниципалитете были выявлены отходы нефтепродуктов. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
Выяснилось, что на земельном участке недалеко от населенного пункта Чирково разместили отходы нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила порядка восьмисот квадратных метров.
В связи с выявленным нарушением было вынесено представление. Его уже рассмотрели и удовлетворили. Отходы вместе с загрязненным грунтом вывезли с участка. Землю привели в надлежащее состояние.