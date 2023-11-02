Прокуратура проверила информацию о размещении отходов нефтепродуктов на участке в Ступино

Городская прокуратура Ступино организовала проверку информации о том, что на одном из земельных участков в муниципалитете были выявлены отходы нефтепродуктов. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Выяснилось, что на земельном участке недалеко от населенного пункта Чирково разместили отходы нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила порядка восьмисот квадратных метров.

В связи с выявленным нарушением было вынесено представление. Его уже рассмотрели и удовлетворили. Отходы вместе с загрязненным грунтом вывезли с участка. Землю привели в надлежащее состояние.