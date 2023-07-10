Птенца седого дятла спасли специалисты Госветслужбы Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Госветслужбы Подмосковья оказали медицинскую помощь птенцу краснокнижной птицы, который подвергся нападению кошки. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.
Отмечается, что птенца обнаружили на садовом участке жители в Дмитровском городском округе, которые и доставили его к ветеринарам. Врачи осмотрели пернатого, установили у него повреждение крыла. В незамедлительном порядке было проведено необходимое лечение.
В настоящий момент за птенцом организован правильный уход, обеспечено кормление, аналогичное тому, которое он получает в естественной среде обитания.
Ранее стало известно, что подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся при сборе грибов женщину.