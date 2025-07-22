Регоператоры будут обязаны реализовывать вторсырье исключительно посредством электронных торгов с 1 сентября 2025 года

Данное требование введено в действие согласно Федеральному закону № 497-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Эта мера направлена на обеспечение большей прозрачности в сфере обращения вторичных ресурсов, а также на получение точных данных об объемах образующегося вторсырья и подтверждения факта его направления на переработку.

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, с приходом осени рынок вторичных ресурсов претерпит изменения. Продажа вторсырья, включая пластик, стекло и бумагу, полученных после сортировки ТКО, будет осуществляться исключительно через аккредитованные и зарегистрированные онлайн-платформы. Это позволит эффективно отслеживать перемещение вторичного сырья, предотвращая нелегальные схемы, сокращая потери полезных материалов и способствуя переработке отходов вместо их захоронения. Данный шаг является важным этапом в создании полноценной экономики замкнутого цикла, где каждый килограмм ресурса возвращается в производственный процесс.

Эти новые правила касаются всех региональных операторов и операторов по обращению с ТКО, вовлеченных в процесс переработки отходов. Исключение составляют отходы, предназначенные для энергетической утилизации, изготовления искусственных грунтов, а также пункты приема вторсырья и фандоматы.

Теперь региональные операторы смогут передавать вторичное сырье сторонним организациям только через электронные площадки, интегрированные с федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО), в которой будет содержаться перечень таких площадок. Выбор онлайн-платформы из этого реестра остается за регоператорами. Эти положения регулируются постановлением правительства № 1022 от 5 июля 2025 года.

По словам генерального директора ППК РЭО Ирины Тарасовой, внедрение новой системы повысит прозрачность системы обращения с отходами и позволит оценить реальные объемы образующегося вторичного сырья. В настоящее время ежегодно сортируется свыше 27 миллионов тонн, что составляет 57% бытовых отходов.

Российский экологический оператор будет заключать соглашения с операторами электронных площадок, на которых будут заключаться сделки по реализации вторичного сырья. Эксперты ППК РЭО оказывают консультативную и методическую поддержку регионам для обеспечения оперативного и эффективного перехода к новым правилам.

За несоблюдение установленных требований предусмотрена административная ответственность в соответствии с общими нормами законодательства об охране окружающей среды. Для индивидуальных предпринимателей штрафные санкции составляют от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей.