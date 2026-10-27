Звезда «Холопа» Бикович рассказал, как проводит выходные с семьей

38-летний сербский актер Милош Бикович, сыгравший в «Холопе», рассказал, как проходят его выходные с женой и двухлетним сыном, передает Super со ссылкой на фрагмент «Шоу Воли».

В разговоре с комиком артист поделился, что мальчик только недавно научился выговаривать имя отца. Раньше сын называл его «Мисяча», а теперь четко произносит «Милош».

По словам Биковича, распорядок сына сильно влияет на жизнь всей семьи. Выходные у него и у его жены Иваны наступают тогда, когда сын спит без пробуждений ночью.

«То есть не просыпается ночами, потому что нос заложен или ему что‑то снилось, и так далее…» — рассказал Милош.

Например, если у ребенка не заложен нос и его ничего не беспокоит. Актер отметил, что такие спокойные ночи случаются нечасто, но именно они задают тон всему уикенду.

Бикович стал известен широкой публике в 2015 году после роли в фильме «Духless 2». В 2021 году он получил российское гражданство. Среди других его работ — картины «Холоп», «Красный шелк», «Лед» и «Вызов».

Ранее жена актера Александра Петрова поделилась впечатлениями от путешествия с двухлетним сыном.