Помощь по полису: жители Брянщины могут бесплатно обратиться к врачу в поездке

Жители Брянской области имеют законное право на получение бесплатной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования в любом субъекте Российской Федерации, независимо от региона выдачи документа. Как напомнили в Государственной Думе со ссылкой на ТАСС, при ухудшении самочувствия в поездке гражданам не нужно возвращаться домой для посещения врача. Достаточно обратиться в ближайшую государственную поликлинику, имея при себе паспорт и СНИЛС, а в экстренных случаях скорую помощь обязаны оказать немедленно без каких-либо документов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Граждане, застрахованные в системе ОМС на территории Брянской области, могут рассчитывать на получение бесплатной медицинской помощи в любом регионе страны. Разъяснения профильных ведомств и депутатов Госдумы подчеркивают, что территориальный принцип прикрепления к поликлиникам не ограничивает права россиян на получение базовых медуслуг во время поездок, командировок или отдыха. Если вдали от дома человек столкнулся с болезнью, ему достаточно посетить любую государственную поликлинику по месту фактического пребывания, предъявив паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Особый порядок действует при возникновении острых состояний, сопровождающихся сильной болью, высокой температурой или резким обострением хронических заболеваний. В таких ситуациях медицинские организации обязаны принять пациента для оказания неотложной помощи вне зависимости от его места регистрации или страховой принадлежности полиса. Подобные меры призваны гарантировать доступность и своевременность лечения для всех граждан на всей территории страны.

Для экстренных ситуаций, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью, действуют максимально упрощенные правила оказания помощи. Бригаду скорой медицинской помощи вызовут и окажут необходимую помощь незамедлительно даже в том случае, если у заболевшего полностью отсутствуют при себе документы, удостоверяющие личность, и страховой полис. Для вызова экстренных служб достаточно набрать единый номер 112 или прямой номер 103 с любого телефона.