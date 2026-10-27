Перекрытия и сбои: в Москве ограничат интернет и движение из-за саммитов

Московский художественный театр имени А. П. Чехова призвал зрителей заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в память смартфонов перед посещением спектаклей с 27 по 29 октября. Предупреждение пресс-службы учреждения связано с возможными ограничениями работы мобильного интернета в центре столицы. Ранее Минцифры анонсировало временные сбои связи в пределах Третьего транспортного кольца из-за проведения международных саммитов. При этом домашний интернет, Wi-Fi и доступ к сервисам из «белого списка» продолжат функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Администрация МХТ имени А. П. Чехова обратилась к зрителям с просьбой заблаговременно подготовить пропускные документы на спектакли, запланированные на период с 27 по 29 октября. Ввиду возможного отсутствия устойчивого мобильного соединения в центре Москвы театралам рекомендуют сохранить PDF-файлы билетов в память устройств или распечатать их на бумаге. Это позволит избежать задержек и проблем при контроле на входе в зрительный зал.

Причиной обращения стали предупреждения Минцифры РФ о временных ограничениях работы сети мобильного интернета в границах Третьего транспортного кольца. Корректировки в работе операторов связи необходимы для обеспечения безопасности во время проведения восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия — Африка. Ограничения планируется вводить в дневное время, однако голосовая связь, стандартные сети Wi-Fi и социально значимые сайты из специальных перечней будут доступны.

Параллельно со сбоями в цифровых сетях жителей и гостей столицы ждут изменения в схеме движения наземного транспорта. Департамент транспорта Москвы предупредил о перекрытиях ряда набережных, улиц и мостовых переходов в центральной части города, в том числе Краснопресненской набережной и прилегающих проездов. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты к площадкам проведения культурных мероприятий и отдавать преимущество рельсовому транспорту.