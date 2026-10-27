Новые расценки: с 1 ноября поездка в автобусах Шадринска обойдется в 39 рублей

С 1 ноября в Шадринске Курганской области стоимость одной поездки в общественном транспорте увеличится до 39 рублей. В правительстве региона со ссылкой на городскую администрацию пояснили, что изменение тарифа связано со значительным ростом расходов перевозчиков на содержание автопарка, закупку топлива, запчастей, а также на выплату заработных плат водителям и кондукторам. Все экономические расчеты были предоставлены транспортными компаниями и утверждены властями для обеспечения стабильной работы маршрутной сети. Об этом сообщает портал 45.ru .

Власти Шадринска согласовали новое повышение тарифов на пассажирские перевозки в коммерческом и муниципальном автотранспорте. Начиная с 1 ноября, пассажирам придется платить 39 рублей за одну поездку в городском автобусе. В ответе администрации на официальный запрос журналистов подчеркивается, что данное решение стало вынужденным шагом, направленным на сохранение регулярного транспортного сообщения и предотвращение сбоев в обслуживании городских маршрутов.

Представители автотранспортных предприятий предоставили чиновникам калькуляцию затрат, подтверждающую существенное удорожание ключевых статей расходов. Помимо традиционного роста цен на горюче-смазочные материалы и комплектующие, транспортные компании столкнулись с необходимости повышать фонд оплаты труда персонала для удержания водителей и кондукторов. Администрация города сочла представленные обоснования исчерпывающими для корректировки стоимости билета.

Это не первое подорожание общественного транспорта в Курганской области за последнее время. В ноябре 2025 года проезд в Шадринске вырос с 32 до 34 рублей, а в областном центре тарифы поднялись еще существеннее: в июне 2026 года стоимость поездки в автобусах Кургана достигла 42 рублей. Повышение цен проходит на фоне продолжающихся преобразований и реформирования сферы пассажирских перевозок в регионе.