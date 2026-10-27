У Григория Лепса заметили синяк на шее

64-летний народный артист РФ Григорий Лепс появился в телепередаче с заметным синяком на шее, пишет Super. Артист не стал раскрывать настоящую причину ссадины. Вместо этого он отшутился, заявив, что «отстреливался» от врагов и хулиганов.

Такой ответ вызвал улыбку у присутствующих, но подробностей инцидента певец так и не сообщил.

«Меня душили враги! Я отбивался, душили хулиганы. Я отстреливался!» — заявил Лепс.

Он также рассказал о переменах в образе жизни. По его словам, он отказался от вредных привычек и теперь восстанавливает силы дома перед телевизором. Из-за плотного рабочего расписания Лепс часто чувствует себя изможденным. Поэтому время на отдых для него особенно важно, добавил он.

Ранее певец Григорий Лепс опроверг слухи о новом романе после расставания с молодой возлюбленной Авророй Кибой.