Никита Михалков собрал всю семью на праздновании 81-летия

Super: Михалков отметил 81-летие в московском ресторане в кругу большой семьи

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Никита Михалков отметил 81-летие в кругу семьи, сообщает Super, Торжество прошло в московском ресторане, который расположен при театре «Мастерская „12“». День рождения легендарный режиссер отметил 21 октября. Никита Сергеевич родился в 1945 году.

79-летняя супруга режиссера Татьяна Михалкова поделилась в личном блоге кадрами с праздника. На них видно, что юбилей получился теплым и семейным.

Среди гостей была младшая дочь Михалкова, 40-летняя актриса Надежда Михалкова с мужем — 47-летним губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Русланом Кухаруком.

Для Надежды и Руслана этот выход стал особенно радостным: недавно у пары родилась дочь. Поэтому семейное торжество собрало близких из разных поколений.

Ранее сообщалось, что сын легендарного актера Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко.

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