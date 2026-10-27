Прогноз продаж: новинка Geely EX2 привлечет в салоны новую городскую аудиторию

Электрический хэтчбек Geely EX2 готовится к выходу на российский авторынок и станет самым доступным электромобилем бренда в РФ. По прогнозу основателя компании «Механика» Александра Ковалева, стоимость новинки составит от 2,7 до 3,5 млн рублей в зависимости от выбранного оснащения и действующих скидок. Эксперт отметил, что ключевыми соперниками модели станут российский «Атом» и кроссовер Evolute i-JOY. При этом новинка призвана привлечь к марке новую городскую аудиторию, хотя и не станет главным драйвером общих продаж. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» .

Новый китайский электрокар Geely EX2 должен расширить экологическую линейку бренда на российском рынке, где уже представлены электрический кроссовер EX5 и его гибридные модификации. Приводя оценки рыночных перспектив, автоэксперт Александр Ковалев указал на существенную разницу в ценообразовании: в Китае хэтчбек продается практически втрое дешевле предполагаемого ценника для РФ. В борьбе за покупателя новинка противопоставляет соперникам пятиместный салон, репутацию марки и полноценную дилерскую сеть.

Среди прямых конкурентов Geely EX2 выделяются отечественный «Атом» и модель Evolute i-JOY. По мнению специалистов, «Атом» выигрывает за счет яркого дизайна и передового оборудования, однако соперничать по стоимости сможет лишь с учетом государственных субсидий. Модель Evolute i-JOY превосходит китайский хэтчбек по габаритам и может оказаться дешевле, но уступит ему по качеству отделочных материалов. По показателям запаса хода все три электрокара демонстрируют близкие параметры.

Габариты хэтчбека составляют 4135 мм в длину при колесной базе 2650 мм. Модель получила задний привод и силовую установку «11-в-1» мощностью 116 лошадиных сил с крутящим моментом 150 Нм. Тяговая батарея обеспечивает запас хода до 395 километров по тестовому циклу NEDC. Неспроста эксперты рассчитывают, что появление подобной машины укрепит позиции бренда в сегменте компактного городского электротранспорта.