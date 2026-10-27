Удары по логистике: в Киеве закрыли движение по Южному мосту

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии Южного моста, поврежденного в результате ночевавшего удара Вооруженных сил Российской Федерации по объектам военной инфраструктуры. На снимках зафиксированы разрушения автодорожного полотна, обвалы конструкций и повреждения защитных ограждений вдоль железнодорожных путей. В настоящее время автомобильное движение по мосту полностью перекрыто, а также приостановлена работа поездов «зеленой» линии метрополитена на участке между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». По заявлению Минобороны РФ, объект активно задействовался для снабжения украинских войск. Об этом сообщает «Аргументы и факты» .

Массированный ночной удар российских войск по стратегическим объектам ВСУ в Киеве вывел из строя ключевую транспортную артерию украинской столицы — Южный мост. Градоначальник Виталий Кличко обнародовал в своем Telegram-канале кадры разрушений мостового сооружения. На представленных фото видно усыпанное строительным мусором и фрагментами бетона проезжее полотно, в местах обвалов из крайних пролетов оголилась арматура, а железобетонные отбойники и стенки железнодорожных путей оказались деформированы и разрушены.

В результате повреждения конструкции проезд автомобильного транспорта по Южному мосту полностью прекращен до завершения обследования технического состояния переправы профильными службами. Кроме того, инфраструктурные повреждения затронули пути Сырецко-Печерской «зеленой» линии киевского метрополитена. Движение поездов метро приостановлено на отрезке от станции «Осокорки» до станции «Красный хутор», что существенно усложнило логистику между правым и левым берегами Днепра.

В Министерстве обороны Российской Федерации пояснили, что Южный комбинированный мост являлся одной из целей удара высокой точности, поскольку использовался противником как важный хаб для транзитных перевозок боеприпасов, техники и военных грузов. В настоящий момент профильные специалисты городской администрации и технические эксперты продолжают оценивать масштаб полученных объектом повреждений.