В Егорьевске демонтировали аварийный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный жилой дом снесли в Егорьевске
Фото: [Мособлархитектура]
В Егорьевске на Касимовском шоссе снесли аварийный жилой дом № 3, который располагался в центральной части города, недалеко от общеобразовательной школы № 9 и остановки общественного транспорта «ММС». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь одноэтажного кирпичного здания составляла около 160 кв. м, его возвели в 1961 году. Из-за высокой степени износа строительных конструкций объект признали аварийным и небезопасным для проживания, жильцов шести квартир расселили.
Аварийное здание уже демонтировали, земельный участок расчистили от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.