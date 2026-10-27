В Егорьевске демонтировали аварийный жилой дом

В Егорьевске на Касимовском шоссе снесли аварийный жилой дом № 3, который располагался в центральной части города, недалеко от общеобразовательной школы № 9 и остановки общественного транспорта «ММС». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь одноэтажного кирпичного здания составляла около 160 кв. м, его возвели в 1961 году. Из-за высокой степени износа строительных конструкций объект признали аварийным и небезопасным для проживания, жильцов шести квартир расселили.

Аварийное здание уже демонтировали, земельный участок расчистили от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.