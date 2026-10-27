Конфликт в UFC: Петр Ян критически оценил высказывания Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств и обладатель чемпионского пояса UFC Петр Ян заявил, что не намерен дружить с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили после их очного поединка на турнире UFC 333 в Абу-Даби. В интервью Даниэлю Кормье россиянин сравнил их противостояние с отношениями самого Кормье и Джона Джонса, а также резко осудил попытки соперника переносить политические темы и вопросы национальности в плоскость спорта. Об этом сообщает издание РБК Спорт .

В преддверии соглавного события турнира UFC 333 в Абу-Даби российский чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян дал откровенное интервью бывшему бойцу промоушена Даниэлю Кормье, опубликованное на YouTube-канале американца. Отвечая на прямой вопрос о перспективах личных взаимоотношений со своим принципиальным оппонентом Мерабом Двалишвили после выхода в октагон, Ян дал понять, что примирения ждать не стоит. В качестве наглядного примера он привел сложные отношения самого Кормье с Джоном Джонсом.

Особое внимание российский боец уделил риторике соперника в медиапространстве, подвергнув жесткой критике высказывания Двалишвили. По словам Яна, грузинский спортсмен неоднократно затрагивал чувствительные темы войн, межнациональных конфликтов и геополитики, пытаясь использовать их для привлечения внимания. Российский боец подчеркнул, что подобные методы не имеют ничего общего с честной спортивной борьбой и вызывают у него неприятие.

Напомним, что поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили возглавил кард турнира UFC 333 в Абу-Даби, где на кону стоял престижный чемпионский пояс организации в легчайшем весе. Противопоставление спортсменов подогревалось их затяжным заочным конфликтом, а жесткая позиция российского чемпиона в отношении спекуляций на тему национальности дополнительно накалила градус ожидания перед титульным боем.