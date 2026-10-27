Уехавшая из России Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в измене новой жене

VOICE: Дакота заявила, что Соколовский изменяет новой жене Ангелине Сурковой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Уехавшая из России 36-летняя Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай), бывшая жена 35-летнего солиста группы «БиС» Влада Соколовского, вновь оказалась в центре внимания, пишет VOICE.

Артистка в переписке с одной из поклонниц заявила, что Соколовский изменяет своей нынешней жене, 27-летней Ангелине Сурковой.

Влад Соколовский и Ангелина Суркова

Фото: [Влад Соколовский и Ангелина Суркова/соцсети]

«Он изменяет своей жене, и это знает вся индустрия. У меня есть переписка с ним, где он это подтверждает… Да, такое „счастье“ перенести очень сложно», — заявила Рита.

Сам Соколовский не стал молчать.

«После того как она буквально попыталась развалить мою семью, для меня этого человека больше не существует ни в каком отношении», — сказал артист.

Он подчеркнул, что не поддерживает связь с бывшей женой, и добавил, что общается с их дочерью, которой недавно исполнилось девять лет, через няню. Последний раз он видел девочку в июне в Грузии.

Напомним, Дакота и Соколовский развелись восемь лет назад. У них есть общая дочь. После развода оба построили новые отношения: Соколовский женился на Сурковой, а Дакота вышла замуж за Федора Белогай.

Ранее певица Саша Савельева сделала заявление после объявления о разводе с Кириллом Сафоновым.

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