Налоги на вклады: «Опора России» просит сохранить ставки НДФЛ на уровне 13–15%

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» выступила с инициативой скорректировать правительственный налоговый законопроект. Глава объединения Александр Калинин направил обращения в Министерство финансов и Государственную думу с просьбой не распространять полную прогрессивную шкалу НДФЛ на банковские вклады и ограничить ставки для дивидендов. Эксперты предупреждают, что резкий рост налогового бремени угрожает вымыванием инвестиций и закрытием бизнеса на патентной системе. В Минфине подтвердили получение документов и пообещали изучить предложения к второму чтению. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» .

Представители малого и среднего предпринимательства обратились к законодателям и финансовому ведомству с призывом пересмотреть ряд норм правительственного законопроекта, меняющего параметры налогообложения. Законодательная инициатива властей предполагает распространить общую прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% на пассивные доходы граждан, включая дивиденды, проценты по депозитам и средства от продажи долей в организациях. В «Опоре России» настаивают на сохранении действующих ставок в 13–15% для банковских вкладчиков, а для доходов от дивидендов предлагают установить верхний предел на уровне 18%. Авторы обращения подчеркивают, что отсутствующий переходный период приведет к массовому досрочному выводу ликвидности из бизнеса и падению привлекательности долгих инвестиций.

Отдельное внимание в пакете поправок уделено патентной системе налогообложения, где предприниматели просят зафиксировать предельный годовой доход на отметке 20 миллионов рублей. В действующей редакции превышение данного лимита автоматически лишает бизнесмена права на патент с самого начала налогового периода, вынуждая задним числом пересчитывать обязательства по более строгим налоговым режимам. Для низкорентабельных предприятий подобный перерасчет влечет прямой риск возникновения критических убытков и полного прекращения операционной деятельности.