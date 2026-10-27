В Подмосковье на торги выставили более 150 новых объектов

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 153 объекта, из которых 71 земельный участок в аренду, 71 земельный участок на продажу, три здания с земельным участком на продажу, пять нежилых помещений на продажу, два земельных участка под сельскохозяйственную деятельность, один земельный участок под недропользование.

Земля для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Орехово-Зуевском можно взять в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10 соток, расположенный в деревне Степановка. Начальная цена — 111 654 рублей в год.

Напомним, что выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.