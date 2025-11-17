РЭО: 11 субъектов выполнили план по организации мест для сбора мусора и приобретению контейнеров в 2025 году

Как было озвучено на совещании штаба, посвященном вопросам обращения с ТКО и проходившем на площадке Координационного центра Правительства РФ, Новгородская, Архангельская, Орловская, Ростовская, Псковская области, а также республики Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Забайкальский, Пермский края продемонстрировали соответствие установленным целевым показателям. Эти сведения были предоставлены аналитиками из Российского экологического оператора.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ, Денис Буцаев, констатировал, что вместо запланированных 8952 контейнерных площадок фактически было обустроено 8954. Более того, вместо планируемых 48 558 контейнеров было закуплено 50 926 единиц. Он призвал региональные власти поддерживать текущий темп работ, контролировать их исполнение и своевременно отчитываться о проделанной работе.

В общем и целом, задачи, поставленные на 2025 год в отношении создания контейнерных зон и приобретения контейнеров, реализованы в полном объеме.

Представители пресс-службы РЭО акцентировали внимание на необходимости концентрации усилий на достижении целевых показателей в каждом регионе. За субъектами, отстающими от графика, будет продолжен мониторинг за выполнением ими еженедельных и ежемесячных планов.