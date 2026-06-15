На обновленных дорогах Королева появилась дорожная разметка

В Королеве продолжается капитальный ремонт муниципальных дорог. На нескольких обновленных участках уже завершены основные работы и нанесена современная дорожная разметка из термопластика, которая отличается повышенной прочностью и улучшенной видимостью.

В наукограде дорожные службы завершили ремонт на улицах Богомолова и Терешковой, а также на Дзержинском и Ярославском проездах. Общая протяженность обновленных участков составила около трех километров.

При проведении работ специалисты использовали современные асфальтобетонные смеси, изготовленные из отечественных материалов. После укладки нового покрытия на улицах Богомолова и Терешковой нанесли дорожную разметку из термопластика. Такой материал значительно долговечнее традиционной краски, лучше выдерживает интенсивное движение транспорта и обладает высокими светоотражающими свойствами, что повышает безопасность на дорогах в темное время суток и при неблагоприятной погоде.

В ближайшее время аналогичную разметку нанесут и на других участках, где ремонт уже завершен.

Тем временем дорожники приступили к работам на Институтском проезде. Следующими в плане капитального ремонта станут Дворцовый проезд и улица Жуковского.

Всего в 2026 году в Королеве капитально обновят семь муниципальных дорог. Работы проводятся поэтапно и направлены на повышение качества дорожной инфраструктуры и безопасности движения в городе.