Более 4,2 тыс. человек приняли участие в акции домов культуры Подмосковья «Сказочный хоровод»

Областная сетевая акция «Сказочный хоровод» прошла в домах культуры Подмосковья. В ней приняли участие более 4,2 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция была приурочена ко Дню России. В ее рамках в подмосковных ДК для детей провели викторины, литературные часы, кинолектории, игры, квесты, чтения, спектакли, мастер-классы и концерты.

К примеру, в ДК им. Воровского в Волоколамске был подготовлен театрализованный концерт с викториной по русским сказкам. В ДК «Металлург» в Королеве прошла тематическая викторина по сказкам и литературным героям.

Часть программы была связана с творчеством М. Е. Салтыкова-Щедрина, так как в этом году отмечается 200-летие со дня его рождения. В ДК села Ашитково в Воскресенске провели интеллектуальную игру по сатирической прозе, а СДК «Всеволодово» в Электростали подготовил кинолекторий по произведениям писателя.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России.