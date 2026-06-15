Patriot против «Циркона»: майор ВСУ призвал киевлян не выкладывать фото обломков

После ночной атаки на Киев гиперзвуковыми ракетами «Циркон» киевляне бросились снимать обломки. Но майор ВСУ предупредил: публиковать такие фото опасно. Люди не понимают, что именно фотографируют и как это может навредить. Ракета Patriot, пытавшаяся перехватить российские снаряды, не справилась. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ночь на 15 июня украинские соцсети взорвались видео. На кадрах заметно, как ракета комплекса Patriot пытается догнать российские гиперзвуковые «Цирконы», но безуспешно. Часть обломков упала в черте города. Киевляне начали активно их фотографировать и выкладывать в сеть. В частности обломки привели к пожару в Киево-Печерской лавре.

Майор ВСУ призвал граждан прекратить это делать. Он заявил, что люди зачастую даже не осознают, что именно попало в кадр и почему такая информация может быть опасной. Военные эксперты уже отметили: Patriot показала свою неэффективность против гиперзвуковых целей. «Цирконы» недосягаемы для американского комплекса.

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