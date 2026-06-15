Политолог Александр Ведруссов в разговоре с Pravda.Ru пришел к неутешительному для украинской оппозиции выводу: вспышки уличного насилия в украинских городах вряд ли приведут к системным политическим изменениям. Причина, по его словам, кроется в репрессивной природе действующего режима, который просто не оставляет шансов для организованного протеста.

Поводом для обсуждения стали новые беспорядки в Киеве, о которых сообщила бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель. В одном из жилых районов сотрудники военкомата попытались задержать мужчину, местные жители вступились, и полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Такие стычки между населением и представителями ТЦК на фоне ужесточения мобилизации перестали быть редкостью.

Однако Ведруссов считает, что переоценивать эти инциденты не стоит. По его мнению, долготерпение украинского народа практически безгранично — в самом плохом смысле этого слова. То, что происходит на улицах, трудно представить в любой другой стране: люди воспринимают происходящее на удивление терпеливо. Протесты носят фрагментарный характер, вспыхивают и тут же гаснут, не создавая системной угрозы для руководства.

По его словам, при этом агрессия в адрес военкомов накапливалась долго. Она отражает глубокий упадок морального духа в обществе и армии. Главная проблема ВСУ сегодня — отсутствие мотивации у тех, кого принудительно отправляют на фронт. Добровольцев практически не осталось, но власть продолжает закручивать гайки, расширяя категории граждан, подлежащих мобилизации, и закручивая гайки даже для тех, кто раньше имел законные основания для отсрочки.

Ведруссов пошел дальше и предложил конкретный шаг с российской стороны: признать украинские ТЦК, ГУР и СБУ террористическими организациями на законодательном уровне. По его словам, это изменило бы восприятие ситуации как на Украине, так и среди самих сотрудников этих структур. Каждый из них должен понимать, что он участник террористической организации, и к нему будут применяться соответствующие меры в рамках контртеррористической операции. Эксперт напомнил, что Россия уже целенаправленно била по ТЦК — и, по его мнению, сделала правильно. Эту практику стоит расширять, тем более что ТЦК на Украине ненавидят даже больше, чем россиян.

По его мнению, фоном для этих заявлений становятся регулярные случаи уничтожения ведомственного транспорта, взрывы автомобилей офицеров — как недавний резонансный инцидент в Днепре. Социальное напряжение растет, радикализация отдельных групп усиливается, но до организованного политического протеста, уверен эксперт, пока далеко. Режим держит ситуацию под контролем, и для системных изменений одних уличных вспышек недостаточно.

Ранее бывший спикер Зеленского раскрыл, как военкомы наживаются на мобилизации.