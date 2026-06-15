Администраторы паблика ВК ответят за публичную травлю детского медика

Около года назад детский невролог из Нижнего Новгорода подала в суд на администрацию крупного паблика в сети «ВКонтакте». Причина — публикации, которые, по мнению врача, унижали ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также затрагивали членов семьи. Экспертиза подтвердила: в текстах есть лингвистические признаки травли. Теперь администратор группы и автор постов, которого удалось вычислить, заплатят крупные штрафы. Об этом пишет ИА «Время Н» .

История, о которой заговорили в Нижегородской области, началась год назад. Детский невролог, имя которого не раскрывается, обнаружила в одном из популярных городских пабликов «ВКонтакте» посты с высказываниями в свой адрес. И не просто критикой — экспертиза позже усмотрела в этих словах лингвистические признаки унижения самого врача и ее семьи.

Медик не стала молчать. Она обратилась в суд с требованием защитить честь и деловую репутацию. Ответчиками выступили администраторы сообщества, а также анонимный автор, который считал, что фейковая страница надежно скроет его личность. Однако сумел ошибиться.

Суд встал на сторону врача. Решение оказалось жестким: дминистраторов и автора обязали опубликовать опровержение порочащей информациии, с них же взыскали более 110 тысяч рублей. Однако это не финальная сумма.

«Это далеко не все, что предстоит выплатить в данным лицам. Кто думает, что может писать под фейковыми страницам любую чушь, станет нести ответственность», — рассказала врач.

Дело нижегородского невролога может стать важным прецедентом для всех, кто привык прятаться за анонимностью в сети. Анонимность больше не приговор — во всяком случае, для суда.