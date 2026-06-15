Замещение населения мигрантами и мечети: священник призвал прекратить губительную толерантность к радикальному исламу

В последнее время в российских регионах, где ислам никогда не был традиционной религией, все активнее расширяется исламская инфраструктура. Местные чиновники предпочитают не замечать тревожных тенденций, а под влиянием лоббистов возводятся капитальные мечети — преимущественно для трудовых мигрантов из Средней Азии. Священник Павел Островский выступил с жестким обращением к властям, задав прямые вопросы: насколько осознанно идет замещение коренного населения, какую роль в этом играет Духовное управление мусульман (ДУМ) и не закладывают ли сами чиновники фундамент будущего раскола в погоне за экономической выгодой. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отец Павел подчеркивает: он прекрасно понимает ситуацию в традиционно мусульманских субъектах — Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане. Но Пермский край никогда не был мусульманским регионом. Массового переселения чеченцев, татар или башкир туда не происходило — значит, мечети строят для приезжих. Причем местные жители выходят на протесты, потому что мигранты из Средней Азии исповедуют не традиционный ислам, а радикальный ваххабитский толк, чуждый российскому обществу.

Возведение монументальных религиозных центров за бюджетный счет или под прикрытием лоббистских инициатив — это не толерантность, а откровенная слабость власти, которая боится сказать «нет» радикальной идеологии. Священник задается вопросом: а существует ли вообще государственный контроль за «не нашим» исламом? Представьте, если бы в Омской области начали строить сотню католических храмов — такого не допустят, потому что сильна позиция РПЦ и никто не хочет западного влияния. Но влияние стран Средней Азии почему-то встречает лишь безропотное согласие, а ключевым проводником становится ДУМ.

Самый тревожный вывод отца Павла касается будущего. Он прямо спрашивает: у нас идет целенаправленная работа по замещению населения инокультурными мигрантами? Строя мечети, мы провоцируем внутримусульманский конфликт — потому что мусульмане из Средней Азии не сходятся с нашими традиционными мусульманами из Татарстана или Чечни. Ваххабитский ислам, который привозят мигранты, — это агрессивная и чужеродная среда, а столкновение двух течений на российской земле практически неизбежно.

И когда этот конфликт вспыхнет, отвечать за него придется не лоббистам из ДУМ и не чиновникам, выдававшим разрешения на строительство, а простым коренным жителям. Вопрос «что у нас будет дальше?» должен стать не риторическим, а прямым сигналом: пора прекращать губительную толерантность и вспоминать о национальной безопасности, пока действительно не стало слишком поздно.

Ранее он пояснил, к чему ведет массовый въезд мигрантов.