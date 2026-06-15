Правительство разрешило архаичный бензин: автоэксперт раскрыл последствия подмены топлива

В России продажа бензина стандарта Евро-3 под видом Евро-5 — это не просто обман, а реальная угроза для двигателей современных автомобилей. Руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему безобидная на первый взгляд подмена может обернуться критическими поломками и дорогим ремонтом.

По его словам, проблема в том, что экологический класс топлива определяет не только объем вредных выхлопов, но и, что куда важнее, его химический состав. А именно — количество серы. Недавно правительство разрешило ряду НПЗ временно выпускать архаичный Евро-3, увеличив содержание серы до 150 мг на кг. Формально это сделано, чтобы избежать дефицита бензина на внутреннем рынке. Фактически это разрешение заливать в баки автомобилистов топливо, которое шло вразрез с действующим техрегламентом ЕАЭС.

Эксперт добавил, что старые и технически простые моторы, которые ездили еще по советским дорогам, эту серу проглотят без особого вреда. А вот высокофорсированные двигатели и машины последнего поколения — совсем другое дело. Особенно спортивные автомобили, требующие 98-го или 100-го бензина и строгого соответствия экологическому классу. Для них Евро-3 вместо Евро-5 — почти смертельный приговор. Ладушкин подчеркивает: использование неподходящего топлива может привести к дорогостоящей поломке двигателя. Причем особенно уязвимы подержанные машины, у которых катализаторы уже имеют следы загрязнения — для них переход на грязный бензин становится фатальным фактором. Самое страшное в этой ситуации — полная невозможность проконтролировать качество на месте. Мы не можем определить, что нам заливают в бак на заправке: Евро-5, Евро-4, Евро-2 или вообще контрафакт. Без специального лабораторного анализа — никак. Ни по цвету, ни по запаху подмену не вычислить. Все, что остается водителю, — судить о бензине по поведению автомобиля спустя 30–50 километров пути. Но к тому моменту осадок уже может выпасть в баке, а первые микрочастицы серы — начать разрушать систему впрыска.

По его мнению, мы вынуждены полагаться исключительно на добросовестность брендовых заправок. Но даже вывеска на колонке сегодня не гарантирует соблюдения норм. А в регионах, где усугубляется логистикой и дефицитом, заправщики и вовсе берут любое доступное горючее, не оглядываясь на экологические классы. Единственный реальный совет, который можно дать автовладельцу, — выбирать проверенные сети и следить за поведением машины как за кардиограммой. Потому что официальный анализ бензина в лаборатории — это роскошь, которую позволит себе далеко не каждый после каждого пистолета на АЗС.

Ранее сообщалось, что власти пошли на уступки ради АЗС и понизили качество топлива для автомобилистов.