РЭО определил лидеров и аутсайдеров среди регионов по фотофиксации контейнерных площадок

Российский экологический оператор (РЭО) обнародовал рейтинг субъектов Российской Федерации, оценивающий их вовлеченность в процесс предоставления информации о состоянии контейнерных зон посредством системы фотофиксации в Федеральной государственной информационной системе учета отходов (ФГИС УТКО). В пятерку лидеров вошли Курганская, Волгоградская, Тульская, Тамбовская области и город Санкт-Петербург. В нижней части списка оказались Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чувашская Республика и Ивановская область. Оценивание производилось посредством анализа фотоматериалов с использованием технологий искусственного интеллекта. С ноября 2024 года в ФГИС УТКО было загружено более 37 миллионов фотоизображений со всей территории страны.

«Фотофиксация является важным элементом цифрового управления в сфере обращения с отходами. Она позволяет автоматизировать процесс контроля и перейти к работе, основанной на данных, предоставляемых региональными операторами в информационную систему, — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Искусственный интеллект анализирует полученные снимки и автоматически составляет рейтинг регионов, применяя специальную формулу. В случае, если нейросеть определяет факт вывоза отходов, площадка признается обслуженной. Затем это значение соотносится с общим количеством площадок, зарегистрированных в системе. В итоге получается процентное соотношение площадок, с которых фактически был произведен вывоз отходов. Регионы, активно предоставляющие информацию, получают возможность более результативно повышать качество оказываемых услуг и сокращать количество жалоб от населения».

На текущий момент все регионы подключены к системе, однако не все обеспечивают регулярную передачу данных фотофиксации. Таким образом, ключевым критерием оценки является подтверждение факта удаления отходов с помощью искусственного интеллекта. Другими словами, чем больше фотографий контейнеров, сделанных после вывоза отходов, предоставляет регион, тем выше его место в рейтинге, так как это обеспечивает более объективное представление о текущей ситуации. Помимо этого, нейронная сеть анализирует такие параметры, как степень чистоты контейнерных зон и уровень заполненности контейнеров.

РЭО на регулярной основе анализирует поступающие фотографии и предоставляет обратную связь регионам с целью повышения прозрачности предоставляемых услуг. На основе информации, полученной из системы учета ТКО, РЭО составляет рейтинг субъектов РФ по качеству и полноте предоставления данных фотофиксации о состоянии контейнерных площадок.

«Фотофиксация является незаменимым инструментом в системе контроля за санитарным состоянием контейнерных площадок и своевременностью вывоза мусора, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Благодаря фотофиксации мы получаем всестороннюю и объективную картину и имеем возможность отслеживать состояние площадок в режиме реального времени. Это позволяет не только выявлять проблемы, такие как переполненные контейнеры или замусоренные территории, но и оперативно реагировать на них, осуществляя уборку, наводя порядок и привлекая к ответственности соответствующие службы, будь то региональные операторы или органы местного самоуправления».

В планах РЭО — дальнейшее регулярное обновление рейтинга и оказание поддержки регионам с низкими показателями с целью обеспечения равномерного цифрового развития отрасли и достижения целей национального проекта.