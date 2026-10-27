В ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминском построят новый детский сад

В ЖК «Мартемьяново Клаб» Наро-Фоминского округа построят детский сад, рассчитанный на 170 мест, девелопер проекта — ФСК Family. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составит более 2,4 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на семь групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для них обустроят музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда и методиста, медицинский и административный блоки, собственные пищеблок и прачечную. На прилегающей территории оборудуют отдельную игровую площадку, а также общую физкультурную зону.

Детский сад станет частью образовательного кластера «Мартемьяново Клаб». Кроме дошкольного учреждения, в комплексе построят школу на 350 учеников. В рамках сотрудничества ФСК Family и МГИМО на базе школы будут реализованы программы дополнительного образования по направлениям мировой экономики, математики и иностранных языков. Ввод детского сада и школы в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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