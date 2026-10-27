Пенсии, налоги и кредитные истории: что изменится для жителей Подмосковья с 1 ноября

С ноября 2026 года в жизни россиян произойдет несколько перемен. Пожилые люди, недавно отметившие юбилей, получат более солидные суммы. Кое-кому деньги придут раньше срока — вмешается красный день календаря. Одновременно начнет работать новый порядок обмена сведениями между бюро кредитных историй и судебными приставами. А еще гражданам предстоит расплатиться по имущественным налогам за прошедший год. В Подмосковье все эти новшества ощутит на себе огромное число жителей, сообщил REGIONS.

Прибавка к пенсии

Тем, кто отпраздновал 80-летие в октябре, с 1 ноября поднимут фиксированную выплату страховой пенсии. Она вырастет с 9584,69₽ до 19 169,38₽. Никаких заявлений писать не нужно — пересчет сделают автоматически. Такой же бонус положен гражданам, которым в октябре оформили I группу инвалидности. Но если человек уже получает удвоенную выплату по инвалидности, то при достижении 80 лет повторного увеличения не будет.

Когда ждать деньги

Праздник 4 ноября сдвинет привычный график. Тем, у кого пенсия обычно приходит на карту в этот день, ноябрьскую сумму зачислят 3 ноября. С 5 ноября все вернется на круги своя. Получателям через «Почту России» деньги начнут приносить с 3 ноября, а в некоторых регионах — еще раньше.

Налоговый дедлайн

До 1 декабря 2026 года россиянам необходимо погасить налоги за 2025 год. Это транспортный и земельный сборы, налог на имущество физлиц, а в отдельных случаях — НДФЛ, например с процентов по банковским вкладам. Уведомление можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на «Госуслугах». Тем, кто не пользуется электронными сервисами, документ пришлют по почте. Оплатить начисления разрешается онлайн или через банк. Если бумажное письмо так и не пришло, обязанность никуда не девается — загляните в личный кабинет.

Кредитные истории

С 26 ноября бюро кредитных историй начнут передавать данные Федеральной службе судебных приставов. Приставы получат доступ к титульной и основной частям кредитной истории должника, в отношении которого ведется исполнительное производство. Для граждан это не добавляет новых обязанностей — меняется лишь схема взаимодействия ведомств.

Маркировка оборудования

Первый день ноября ознаменуется еще одним нововведением — на сей раз из промышленной сферы. Стартует пилотный проект по нанесению маркировки на ряд видов оборудования и комплектующих. Продлится он до 31 августа 2027 года. В перечень вошли двигатели внутреннего сгорания, электрогенераторные установки, генераторы переменного тока, подшипники, узлы лифтового оборудования и устройства безопасности. При этом подчеркивается: речь идет именно об эксперименте, а не о введении обязательной маркировки всех перечисленных товаров для покупателей.

Ранее сообщалось, что экономист Галюта оценила достойную пенсию через 20 лет в ₽110 тыс.