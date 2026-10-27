«Это нормально»: Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» чаще всех бьет пенальти

Комментатор Орлов объяснил большое количество пенальти в пользу «Зенита»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Известный петербургский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» объяснил, почему «Зенит» чаще других команд пробивает пенальти.

Всего с начала сезона «Зенит» бил 11-метровые уже 19 раз. В матче с махачкалинским «Динамо» (2:0) петербуржцы трижды подходили к точке и реализовали два удара.

По мнению комментатора, большое количество пенальти в пользу «Зенита» объясняется высоким индивидуальным мастерством игроков петербургской команды и атакующей манерой игры.

«Это потому, что они больше всех атакуют, их больше бьют у чужих ворот, понимаете? Игроков „Зенита“ сбивают, не пускают к воротам. И это нормально», — сказал Орлов.

По итогам 12-го тура РПЛ «Зенит» вышел на первое место, набрав 27 очков. Петербуржцы на два очка опережают «Динамо» и ЦСКА, на четыре — «Спартак» и «Краснодар».

Ранее стало известно, почему Валерий Карпин не вызвал в сборную полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

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