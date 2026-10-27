Французские СМИ высоко оценили игру Сафонова в матче с «Лионом»

Авторитетное французское издание L’Equipe поставило шестерку (по 10-балльной системе) голкиперу ПСЖ Матвею Сафонову за матч Лиги 1 против «Лиона» (2:0).

Эта оценка оказалась самой высокой в составе ПСЖ. Аналогичные баллы получили защитник Илья Забарный и полузащитник Витинья. В свою очередь, Ферран Торрес и Уоррен Заир-Эмери получили четверки, худшие оценки в команде.

Газета отмечает, что Сафонов не слишком уверенно действовал на выходах, зато был безупречен на линии и как минимум дважды спас свою команду. Всего у российского голкипера было пять сэйвов в матче.

Победа над «Лионом» позволила ПСЖ возглавить турнирную таблицу чемпионата Франции с 17 очками после восьми игр.

Сафонов лишь второй раз в сезоне сумел отыграть на ноль в 13 матчах за ПСЖ.