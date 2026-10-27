В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В ближайшие три дня, с 27 по 29 октября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +8-12 градусов, ночью — +3-7. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.